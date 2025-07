Ecrire, compter, découper, courir, discuter, sauter... Quelles sont les petites actions qui animent cette école maternelle ? L'enfant va le découvrir à travers une trentaine de verbes et tout autant d'autocollants venant compléter des scènes pleines de vie. Ainsi, de manière ludique, l'enfant développe son vocabulaire et sa motricité par l'activité de collage. Un livre d'autocollants éducatif et amusant !