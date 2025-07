Éveil et méditations

Puisque les pensees ont tendance a vagabonder passant dune chose a lautre puis finissent par tomber dans loubli il est donc necessaire de les preserver en les mettant par ecrit Il est rapporte a ce sujet que le Prophete saw a dit Ligotez les pensees en les ecrivant Beaucoup de mes pensees ont ete oubliees car je ne les ai pas enregistrees et cela ma cause un enorme chagrin Jai constate que chaque fois que jouvre le regard de la meditation des merveilles inattendues du monde invisible apparaissent des realites qui ne mavaient jamais traverse lesprit auparavant Je les recense donc avec discernement car elles sont trop precieuses pour etre negligees Cest pour cette raison que jai ecrit ce livre et en ai fait un lieu ou je place toutes les pensees que jai pu capturer brbrCest ainsi que limmense savant du 12e siecle Ibn alJawzi ouvre pour le lecteur les portes de son esprit Son filet deploye il capture les fragments de sagesse dun coeur tourne tout entier vers Dieu az percevant dans Sa creation des jaillissements lumineux Il sadresse surtout aux ames de son epoque et aux generations futures appelle a la vigilance et au souvenir face a la fragilite aux tentations et a loublibrbrEn somme voila un homme qui voit ce que peu percoivent et qui offre genereusement de pallier a nos troubles par lacuite de son regard Quand un tel homme nous tend ses propres yeux on sy plonge et on observebr