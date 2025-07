Nous sommes d'une grande richesse inexploitée, tout est en nous. Notre principale action de vie est de nous y ouvrir, nous ouvrir en ce qui nous habite, et reconnaître pas à pas ce que nous sommes vraiment, une lumière en expérience de vie en vie... Commencer par soi est le meilleur et le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Il était une fois nos vies au sein de l'Akasha... Si nos vies étaient enregistrées en tout point : nos vécus, nos émotions, nos actions en nos moindres faits et gestes en tout ce que nous vivons, en tout ce qui nous construit... Si nos vies nous étaient contées... serions-nous surpris, serions-nous intéressés ?