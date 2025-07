Daniel, aujourd'hui adulte, ne peut plus revenir dans la Ville de son enfance. Dans la Ville des Ombres. La créature qui y règne lui a promis un terrible destin s'il rentrait à la maison. Dans la mystérieuse Agence qui l'a engagé, le jeune détective effleure chaque secret, découvre chaque horreur. Un bruit soûl dans le noir, des vagabonds aux longs crocs. Un vicieux incendie, un manoir maudit. Un complot délicieux. Et ce destin qui attend. Lui et le Monde aussi, peut-être.