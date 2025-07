"Les vieux mythes grecs se trompaient. L'erreur d'OEdipe, et elle ne concernait que lui, était de préférer les amours humaines à la Sphinge. Fatalité ! Longtemps, ils auraient joué ensemble, stériles et immortels, pervers et heureux". Ainsi parlait Nabokov, alors que nous entamions notre partie d'échecs à l'Escale, mais c'était il y a longtemps, dans une autre vie. Pour l'heure, je ne suis plus écrivain. Je me contente de fabriquer des petites lanternes. Elles éclairent ou pas, toujours assez pour briller dans ma chute. Depuis Domino, mon roman le plus braque, le plus mystérieux - billet à la loterie : être lu dans un siècle -, les questions suivent leur train. "Comment cet homme en sait-il autant, lui qui n'a pas étudié ? " Fidèle à moi-même, je dessine sur le sable : tout brûle, tout tremble et tombe en ruine. Perdurabo reprend l'artifice du roman songé. On y trouve le pressentiment d'un dormeur qui s'éveille de l'illusion du réveil. Pas d'intrigue infantile, ni de chien policier : des atmosphères, des transitions, des accélérations, mais surtout, rien de psychanalytique ! La délégation humaniste n'est pas la bienvenue et si l'un ou l'autre freudien se glisse dans ces pages, quelques pièges cruels ont été semés à son intention.