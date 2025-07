Dieu est en prison

Les autorités religieuses ont progressivement encadré la relation au divin, en définissant des vérités, des règles et des pratiques censées guider les croyants. Derrière les dogmes et les institutions, la voix de Dieu semble parfois s'éloigner, filtrée par des interprétations et des traditions codifiées. Peu à peu, la foi peut glisser d'une quête intérieure vers une adhésion à des règles établies. Et, ce cadre, s'il structure, peut aussi restreindre, jusqu'à faire de la spiritualité une expérience figée. Ce qui visait à rassembler les âmes en une même élévation peut alors, parfois, susciter distance ou division. En s'appuyant sur les grandes traditions religieuses - du christianisme à l'islam, du judaïsme aux spiritualités d'Orient - Nicolas Betsi propose dans cet ouvrage une réflexion sur la manière dont les dogmes ont façonné croyances, pratiques et représentations. Sans rejeter l'héritage spirituel, il invite à repenser la foi comme une démarche personnelle, vivante et libre, tournée vers une rencontre intime avec le divin, et invite le lecteur à s'interroger sur ce qui relie vraiment l'homme à Dieu.