Le puits des miracles

Avec la conviction d'avoir écrit " le roman de la résistance intérieure ", André Chamson dresse une féroce galerie de portraits des années noires. Passé la sidération de la défaite, viennent le rationnement, les profiteurs de guerre, l'alliance d'une bourgeoisie aisée avec l'Eglise et les voyous, les dénonciations, les arrestations, les rafles et une morale dévoyée tandis que le désespoir de l'accoutumance mène, de concession en concession, à tolérer l'intolérable. On peut s'y faire, et même s'y épanouir. Ou résister, un mot qui sous-tend l'oeuvre et la vie d'André Chamson, c'est-à-dire demeurer "disponible pour faire un homme".