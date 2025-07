Retrouvailles à Mesa Falls ; Un sentiment inoubliable

Retrouvailles à Mesa Falls, Joanne Rock Six ans après leur douloureuse rupture, le travail contraint Elena à revenir au ranch de Gage, dans le Montana. Son pouls s'affole lorsqu'elle revoit son ancien amant, encore plus séduisant que dans ses souvenirs. Alors, quand il lui propose de séjourner chez lui pour faciliter ses recherches concernant un scandale people, Elena hésite. Car elle sait que ces retrouvailles risquent de réveiller des sentiments enfouis... Un sentiment inoubliable, Heidi Betts Lorsqu'elle découvre que l'homme d'affaires censé sauver son entreprise de la faillite n'est autre que Marcus Keller, son ex-mari, Vanessa sent la panique l'envahir. Jamais, même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait imaginé le revoir. Mais ce qu'elle craint le plus, ce n'est pas tant de se retrouver face à cet homme qui n'a pas hésité à lui briser le coeur, mais qu'il découvre le secret qu'elle a emporté avec elle lorsqu'ils se sont séparés il y a deux ans... Romans réédités