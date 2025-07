La Libre Enquête sur la notion vulgairement reçue de Nature sous la forme d'un Essai adressé à un ami (publiée en 1686) est un texte aussi fondateur que méconnu. Certes, Boyle est surtout connu comme physicien et moins comme théologien et philosophe ; mais sa pensée constitue indéniablement l'un des maillons manquants entre les philosophies classiques (Descartes, Pascal, Leibniz, Malebranche et Spinoza) et la philosophie kantienne. D'une certaine manière, avec cet essai, l'entreprise de Boyle préfigure la philosophie critique dont le geste s'intéresse moins à la vérité d'un concept qu'à ses conditions de possibilité et à sa nécessité. C'est ici que cette Libre Enquête se révèle être un ouvrage important, inaugurant même, dans une certaine mesure, une voie nouvelle qui fait du langage un élément central dans l'analyse des notions, à commencer par celle de nature.