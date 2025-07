L'innocence en danger ; Rencontre explosive ; Secrète protection

L'innocence en danger, Julie Anne Lindsey Un an après avoir refusé d'épouser Finn Beaumont, voilà que Hayley Campbell débarque dans son bureau ! L'inspecteur Beaumont, toujours sous le charme de la jolie assistante sociale, l'écoute attentivement : alors qu'elle cherchait un jeune fugueur, elle a été victime d'une fusillade. Finn réalise bientôt que le garçon a été témoin d'un meurtre sur lequel il enquête déjà et que Hayley est en grand danger... Rencontre explosive, Nichole Severn Alma Majors échappe de peu à une explosion mortelle lors de sa première mission au sein de la police de Battle Mountain. Cree Gregson, un expert en déminage, se joint à elle pour une enquête effrénée. Entre les explosions, les menaces, les violences conjugales et les enlèvements, les deux partenaires s'avouent leurs douloureux secrets... Réussiront-ils à accepter leur attirance alors que la mort est à leurs trousses ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Secrète protection, Lisa Childs - réédité