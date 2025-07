Série " Le pari des milliardaires " - Tome 2/3 Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant de leur pari : l'amour. Adam Courtney est célibataire et fier de l'être. Il se contente de relations discrètes... et surtout éphémères. Sa rencontre avec la sublime Ella nedoit pas faire exception aux règles qu'il s'est fixées. Et pourtant, depuis la nuit brûlante qu'ils ont passée tous les deux, Adam ne parvient pas à l'oublier. Quelle n'est donc pas sa surprise de la découvrir un matin dans son bureau ! Or, si Ella se trouve aujourd'hui au siège new-yorkais de Courtney Collection, c'est pour auditer la société. Entre eux, il s'agira désormais de travail plutôt que de plaisir...