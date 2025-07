Insister dans l'être

A partir des années 1930, insatisfait des résultats de l'analytique existentiale qu'il a élaborée dans Etre et temps, Heidegger reconsidère sa méthodologie philosophique. Le concept de Da-sein, cet être que nous sommes à chaque instant, qui fonctionne en tant que point de départ et guide la recherche d'une enquête ontologique sur le sens de l'être, sera désormais critiqué en raison de ses insuffisances foncières. Il se révèle notamment l'héritier du sujet transcendantal, voire le fondement d'une anthropologie philosophique renouvelée. Or le tournant (Kehre) dans la pensée heideggérienne va se révéler aussi une réélaboration de l'idée du Da-sein, un projet radical qui vise à fonder l'essence humaine sous un nouveau rapport à l'être. Ce livre présente une analyse détaillée du concept de Da-sein, tel qu'il est esquissé dans les écrits privés et les Cahiers noirs de Heidegger, publiés récemment. Pour faire face à ce que le philosophe allemand dénonce en tant que fixation de l'être humain à la fin de la modernité, et dans le cadre conceptuel d'un questionnement historique de l'Etre, le Da-sein doit être compris désormais en tant que la possibilité de transformer l'essence humaine. Cependant, cette possibilité de transformation radicale entraîne un pas en dehors de la métaphysique - pas qui va trop loin par moments, sombrant dans une essence inhumaine.