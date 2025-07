La demoiselle inattendue

Bretagne, 1889. Adèle Lamour a toujours rêvé de Paris, de succès, et de renommée en tant que corsetière. Alors quand sa meilleure amie, en larmes, lui annonce être forcée à subir un mariage arrangé, elle n'hésite pas : que la jeune femme s'enfuie avec son amoureux, Adèle se fera passer pour elle ! En effet, il lui suffira d'éconduire le fiancé et de rallier Paris sous ce nouveau nom, pour pouvoir présenter à la dixième exposition universelle un corset d'un tout nouveau genre. Cependant, le plan méticuleux d'Adèle vole rapidement en éclats : de tous les mystères à élucider et les défis à relever, Ernest De Mussey est le plus intriguant, le plus envoûtant et le plus complexe...