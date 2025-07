Le demon de l'absurde

Publié pour la première fois en 1894, cet ouvrage à la structure originale, de veine symboliste autant que fantastique, rassemble contes, nouvelles et saynètes, tous publiés dans la revue Le Mercure de France entre 1890 et 1893. Les douze textes réunis dans ce recueil montrent le talent d'une auteure qui, selon ses propres paroles, "s'efforce de ne pas écrire la même histoire" et qui estime que le devoir du romancier "est de montrer de temps en temps l'autre face de la vie : le surnaturel qu'il y a dans les choses simples, ou le symbole inclus dans d'inexplicables actes". Cette édition a reçu le soutien du Centre National du Livre.