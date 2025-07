En passant chez Nelson (prix Senghor sous le titre Salone) est un roman qui se projette à travers deux siècles - de 1827 à 2009 - illustrés par les trajectoires d'hommes et de femmes dont les vies se nouent autour de la péninsule de Freetown, en Sierra Léone, et sur la plage de Lumley. Le Nelson's bar en devient un jour la figure centrale, présence et repère moral, aussi une mémoire. A travers le personnage de Nelson résonnent deux siècles d'éclairage géopolitique : comment les sociétés s'abîment, comment elles oublient leur promesse initiale. C'est un roman où l'Histoire n'est jamais décorative, plutôt celle qui reste dans les corps et les consciences. En passant chez Nelson révèle aujourd'hui une oeuvre humaniste, sans manichéisme, qui interroge la part de conscience que nous sommes prêts à défendre quand tout vacille. Seul roman français à évoquer cette partie d'Afrique pour y déceler sa part d'universel, cette oeuvre nous marque par la prégnance des personnages qui, eux-memes, deviennent mémoire. France Inter : Cela vaut toutes les leçons de géopolitique, c'est humain, c'est vraiment à lire.