Jurassic Park Redux

Alors que Jurassic World : Renaissance de Gareth Edwards - avec David Koepp à l'écriture - débarque cet été, nous vous proposons de replonger dans la saga Jurassic Park avec cette version Redux augmentée de 32 pages de notre Classic sorti il y a sept ans et depuis longtemps épuisé. Disponible en édition Collector cartonnée, ce MadMovies Classic propose des analyses de tous les opus - dernier-né compris -, mais aussi des portraits et interviews des principaux architectes et visages de Jurassic Park et Jurassic World, ou encore un dossier complet sur les bandes originales de John Williams ou Michael Giacchino. Bienvenue... à Jurassic Park !