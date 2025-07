100 Hadiths faciles à mémoriser

Ceci est un recueil de 100 hadiths courts compiles afin dencourager chaque musulman a apprendre memoriser et appliquer les paroles du Prophete saw dans sa vie quotidienne brbrLes paroles du Prophete saw sont une lumiere pour notre foi et un modele pour notre conduite Elles nous enseignent la droiture la sagesse et lexcellence du comportement nous guidant dans notre relation avec Allah az et avec les autresbrbrLobjectif principal de ce recueil est de rendre ces enseignements accessibles a tous La simplicite et la clarte de ces hadiths facilitent leur memorisation et leur mise en pratique En les integrant dans notre quotidien non seulement nous renforcons notre lien avec Allah az mais aussi avec notre entouragebrbrLe Prophete saw a dit QuAllah illumine le visage de celui qui entend mes paroles les apprend puis les transmet comme il les a entendues rapporte par AtTirmidhi Ainsi memoriser ces hadiths ne se limite pas a un enrichissement personnel mais constitue aussi une responsabilite celle de les transmettre a notre tour afin que la lumiere de la Sunna continue declairer les generations futures