Dear Mr President

"Il détient tous les pouvoirs, même celui de voler mon coeur". Monsieur le Président, je n'aurais jamais cru, en débarquant à Paris, que moi, Candice, Américaine atypique, je vous rencontrerais par hasard. Que votre sourire malsain et vos yeux noirs me hanteraient à ce point. Vous êtes sûr de vous, manipulateur et franchement un peu pervers sur les bords, pourtant, je n'arrête pas de penser à vous, Thomas Cortes. De quelle manière, un homme de votre stature, capable de changer le monde, arrive-t-il à me bouleverser autant ? A me faire perdre la tête ? Et croyez-vous qu'en venant de remporter les présidentielles, je m'attendais à tomber sur vous, Candice Holigan ? Une déesse qui parle tellement, que j'en perds tout contrôle ? Ce n'est absolument pas une bonne idée. Nos missives secrètes, nos rendez-vous cachés, finiront par me porter préjudice. Ce jeu dangereux ne se terminera pas bien, je le sais pertinemment, seulement je ne peux m'empêcher de m'approcher de vous. Vous m'obsédez, belle inconnue. Vous êtes ma putain de faiblesse. Et je me demande si vous n'allez pas causer ma perte...