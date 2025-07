Un soir, dans un cirque italien, Sandy Sun, trapéziste virtuose, est tombée. Deux ans plus tard elle revenait au plus haut niveau international. Que sait-on des réalités de la vie du cirque ? Que se passe-t-il entre le moment où l'acrobate quitte le sol et où elle y revient ? Où l'artiste se lance dans la carrière ? Qu'advient-il entre l'élan et la chute ? Et après la chute ? Avec une écriture acérée et sensible qu'elle a pratiquée avant même de débuter le trapèze, Sandy Sun répond magistralement à ces questions avec passion, talent et émotion. En choisissant le théâtre documentaire, mêlant textes, archives photographiques et vidéos, sa présence et sa voix portent en scène le récit d'une vie bouleversée par un terrible accident, et transcendée par la volonté acharnée de voler de nouveau au-dessus de la piste. Fruit d'un dialogue entre plusieurs spécialistes de la recherche-création, cette publication rend compte d'une oeuvre singulière où acte d'écriture et art acrobatique sont à l'ouvrage pour célébrer une vie à main nues. Avec les contributions de Marie Joqueviel-Bourjea, Alix de Morant et Philippe Goudard.