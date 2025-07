Planètes vagabondes

Et si vous rencontriez la bonne personne, mais au mauvais moment ? Tandis que Lia perd consécutivement son travail et son appartement, sa positivité la pousse à continuer de sourire. Mais peut-elle accepter que même les arcs-en-ciel ont besoin de pluie pour exister ? De son côté, Jules, incapable de tourner la page après sa rupture, voit ses rêves d'astronomie s'effacer un peu plus chaque jour. Une alchimie se développe au sein de leurs univers opposés. Après tout, sont-ils si différents ? Ensemble, ils naviguent entre blessures du passé et espoirs d'avenir, découvrant ainsi que, parfois, avancer signifie accorder pleinement sa confiance.