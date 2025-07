Premier assaut

" Je pleurai plus que je n'articulai ou expliquai quoi que ce soit. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. J'avais atteint un stade de traumatisme où je ne prêtais même plus attention à ce qui m'entourait et j'obéissais mécaniquement aux directives des forces de l'ordre pour mon exfiltration... " Axel a toujours aimé l'ordre, raison pour laquelle il avait choisi la Légion étrangère, avant de déchanter face à certaines missions trop proches des intérêts du CAC 40 que de la veuve et l'orphelin. Devenu chauffeur VTC dans la région lyonnaise, il pensait avoir tourné la page de ces missions extérieures au service de la France, mais un événement soudain réactive ses traumatismes. L'un de ses proches est porté disparu. Axel doit à présent puiser dans son passé pour faire preuve de résilience. Il se retrouve malgré lui acteur d'une course internationale à la conquête de l'espace, au point de devenir le contact premier entre la Terre et une forme de vie extraterrestre...