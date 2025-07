Les maux de Domino

Ce matin, Domino se réveille et... catastrophe ! Il ne voit presque rien. Ses cheveux roux envahissent tout ! Il souffle, il tire, il s'attache des couettes rigolotes, mais rien n'y fait. Impossible de contourner l'inévitable : il va devoir affronter cette peur universelle... celle du barbier ! Dans cette aventure pleine d'humour et de tendresse, Domino entraîne les jeunes lecteurs dans sa quête pour retrouver la vue - et un peu de style ! Entre stratagèmes farfelus et bulles de gomme collantes, ce petit héros malicieux découvrira que, parfois, un simple coup de ciseaux peut tout changer...