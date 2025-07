Royal Romance

Une princesse en plein scandale. Un voleur fascinant. Un défi irrésistible... Camille Laura Mary Rose Davenport, princesse héritière de Zénobia, n'a qu'une seule façon d'obtenir la couronne qui lui revient de droit : prouver qu'elle la mérite plus que son ex-mari, un salopard infidèle. Son problème ? Le peuple la déteste. Son seul espoir ? Chris Sullivan, un voleur aussi charmant que sexy, qui finit sur le mauvais balcon, le sien, et conclut un pacte inattendu avec elle... Il est là pour voler le joyau de la couronne, ce qu'elle ignore. Elle veut redorer son image, ce qu'il a parfaitement compris. La princesse est convaincue que grâce à leur deal, il peut la transformer en une reine aimée et respectée, sans se douter qu'elle pactise avec le Diable. Seulement, les princesses ne doivent pas tomber amoureuses des voleurs... -------- - Est-ce que cela signifie que tu préfères ma compagnie, Princesse ? il me demande, surpris. - Pas du tout. J'aime pouvoir me mettre au lit, lire un bon livre et... - Te toucher en pensant à moi ? m'interrompt-il. Je devrais en finir. Je joue avec le feu...