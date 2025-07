A contre-courant

Elle peste contre Noël, détourne un premier rencard façon thriller, sabote un cours de step avec un cocktail tequila en main, transforme un déménagement en rave party, et explique pourquoi elle préfère les soldes au yoga. A travers une galerie de chroniques mordantes, cette héroïne du quotidien - aussi désabusée qu'attachante - dynamite les conventions et se moque des absurdités modernes avec un humour ravageur. Qu'il s'agisse de survivre aux repas de famille, de boycotter Miss France ou d'organiser ses obsèques en pleine insomnie, Gaëlle Baudoin manie l'ironie comme d'autres l'art de la diplomatie : sans gants et sans détour. Mais derrière les éclats de rire et les situations absurdes, une autre lecture se dessine : sous la légèreté du ton, une vision acérée de notre époque se révèle, où chaque boutade épingle les travers d'une société à la fois rigide et incohérente.