Pierre Rambert a deux vies : géomètre par obligation, écrivain par passion. Entre les plans de cadastre et les pages de romans, il jongle avec ses rêves et une réalité bien réglée. Avec Jocelyne, son épouse au grand coeur et au talent naissant de peintre, il forme un couple uni, malgré le chagrin de ne pas réussir à fonder une famille. Mais un soir d'hiver, sur une route de montagne, tout bascule. Un accident, des victimes mystérieuses... et au milieu de ce chaos, une petite fille rescapée, blottie dans un couffin. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? En la prenant dans leurs bras, Pierre et Jocelyne n'imaginent pas encore à quel point cette rencontre va bouleverser leur vie... Ce roman touchant et lumineux explore avec finesse les grandes questions de la vie : suivre sa vocation, affronter l'imprévu et choisir d'aimer au-delà des liens du sang. Jacques Bourgeois y alterne avec justesse les moments de tension et d'émotion, pour offrir une lecture profondément humaine.