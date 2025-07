Josette Laudrac

Il croyait chercher une femme. En vérité, il traquait une image - celle d'un été, d'un regard, d'un vertige nommé Josette. Entre les souvenirs d'enfance en Sologne et les rues grises d'un Paris d'après-guerre, un homme poursuit inlassablement la trace d'un amour né trop tôt, devenu trop grand. Mais peut-on encore atteindre ce qui n'existe plus que dans la mémoire ? Peut-on aimer sans détruire ce que l'on idéalise ? Au fil d'un voyage intérieur, le passé se brouille, les figures se confondent, et les illusions s'effritent. Josette, libre et insaisissable, devient le miroir d'un monde que le héros ne comprend plus... A travers cette quête intime et déchirante, Jacques Hatry trace les contours d'un amour impossible et d'une liberté conquise à contre-courant des normes. Il explore les failles du désir, les ravages du temps, et la beauté insaisissable de celles qui refusent d'être captives, tout en questionnant ce que l'on est prêt à perdre pour un amour idéalisé.