Depuis quatre ans, les convois de la société Stivenson sillonnent la Californie sans jamais faillir. Inviolables, redoutés, leurs chargements d'or arrivent toujours à destination. Mais cette fois, le trajet traverse le désert de Mojave. Et dans l'ombre, un homme attend son heure. Philip Krane n'a jamais oublié. Son frère est mort en tentant de les attaquer. Depuis, il prépare sa vengeance. Il a tout prévu : séduire la standardiste, infiltrer les plans, constituer une équipe prête à tout. L'objectif : engloutir le fourgon dans le sable. Emporter l'or et ses occupants. Ne rien laisser. Mais peut-on vraiment enterrer un crime parfait ? Le désert fera-t-il plier les convoyeurs ? Et si ses hommes se retournaient contre lui, jusqu'où irait Krane pour conserver le contrôle ? Un linceul de sable est un thriller tendu, un compte à rebours où chaque grain de sable peut déclencher l'explosion. André Lay, maître incontesté du noir à la française, est l'auteur de plus de 140 titres. Plusieurs ont été adaptés au cinéma, notamment Ma mort a des yeux bleus, Les Hommes de Las Vegas, ou Suicide à l'amiable, porté à l'écran par Alain Jessua sous le titre En toute innocence, avec Michel Serrault et Nathalie Baye.