Masque de Chair

Ce recueil explore des thèmes profonds liés à la solitude, l'amour, la perte et la mélancolie. L'écriture, à la fois intime et lyrique, navigue entre sou rance et espoir, laissant transparaître les tourments intérieurs d'un être aux prises avec ses émotions et ses souvenirs. Chaque poème semble être un fragment d'une existence marquée par le deuil, la passion et la quête de sens. Les images récurrentes de la nuit, de l'ombre et des éléments naturels (vent, orage, pluie) traduisent un état d'âme oscillant entre la révolte et l'abandon. L'amour y est tantôt refuge, tantôt source de douleur, et la mort apparaît comme une présence familière, parfois menaçante, parfois libératrice.