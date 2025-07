Une chirurgienne aux Fidji ; Un domaine en héritage

Une chirurgienne aux Fidji, Sue MacKay Passer une semaine de vacances aux îles Fidji ? Avec Zac ? Olivia est désemparée lorsqu'elle gagne un séjour paradisiaque en compagnie de son ex-petit ami : si elle l'a quitté, c'est parce que leur histoire devenait trop sérieuse, à une période où elle devait se consacrer à sa carrière de chirurgienne. Pourtant, en retrouvant Zac dans ce cadre idyllique, Olivia se demande si elle n'a pas commis une erreur en l'éloignant d'elle... Un domaine en héritage, Becky Wicks De retour dans le Dorset avec sa fille, Jodie découvre qu'elle hérite la moitié d'un somptueux domaine ainsi que les parts d'une clinique vétérinaire. Hélas, son nouveau partenaire n'est autre que Cole Crawford. Douze ans plus tôt, alors qu'elle l'aimait de tout son coeur, celui-ci l'a abandonnée sans explication... Or, si le beau docteur éveille toujours en elle des sentiments troublants, elle doit protéger son coeur - et son enfant - d'une histoire sans avenir... Romans réédités