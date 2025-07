Les liens du coeur

Mes frères pensent que j'ai beaucoup de secrets. Si seulement ils savaient... Mon travail consiste à sauver des enfants qui ont été enlevés à leur famille. Je suis doué pour ça et cela m'aide à oublier ma propre enfance désastreuse, mais je suis un adulte maintenant et la famille de mon coeur est tout ce dont j'ai besoin. Sauf que je ne les ai pas vus depuis deux ans. Je suis sorti de leur vie sans explication. Je me suis éloigné de lui sans même lui dire au revoir. Je sais à quel point je l'ai blessé. Je sais à quel point j'ai brisé sa confiance. Mais même si nous ne sommes pas liés par le sang, notre famille me considère comme son oncle. Pourtant, il n'y a aucune partie de moi qui pense au jeune Giovanni Covello de cette façon. Le problème, c'est que je ne devrais pas penser à lui du tout, d'autant plus que mes pensées sont de moins en moins innocentes depuis que Gio a eu dix-huit ans. Il va bientôt en avoir vingt et je ne peux plus lui échapper puisqu'il est à New York, l'endroit où je me pose. Je n'ai pas confiance en moi quand il est près de moi, mais je ne peux pas rester à l'écart, pas après avoir appris les cauchemars douloureux et les souvenirs effrayants qu'il vit en rapport avec son propre enlèvement et son emprisonnement lorsqu'il était enfant. C'est le fils d'un de mes meilleurs amis et il a le béguin pour moi depuis des années. Mais je dois le laisser tranquille. Il le faut, tout simplement. Non pas parce que je ne veux pas de Gio, mais parce qu'il ne devrait pas vouloir de moi. Je ne peux pas lui donner ce qu'il veut, ce que nous voulons tous les deux. Ni maintenant ni jamais.