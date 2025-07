Un fils pour secret ; L'infirmière amoureuse

Un fils pour secret, Rachel Dove Le monde autour d'Annabel vacille, tandis qu'elle reconnaît Harry Carter qui intervient comme elle sur une urgence médicale. Huit ans plus tôt, cet homme la quittait, la laissant le coeur brisé - et enceinte ! Alors qu'elle a toujours pris soin seule de son petit Aidan, elle sait que le destin lui donne aujourd'hui la possibilité d'offrir à son fils ce qu'il lui réclame depuis toujours : le père qu'il n'a jamais connu... L'infirmière amoureuse, Louisa George Briana est émue de revoir le Dr Fraser Moore, tout juste débarqué à Lake District où ils se sont connus autrefois. Car durant des années elle l'a aimé en secret, avant qu'ils se querellent. Si Fraser est là aujourd'hui, c'est pour lui demander de l'aider avec Lily, sa fille adolescente qui traverse une mauvaise période, et dont Briana est la marraine. Pas question pour elle de tourner le dos à la jeune fille, même si elle redoute tout rapprochement avec Fraser... Romans réédités