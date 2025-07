Le chinois ... comme en Chine 2

Ce second tome du Chinois comme en Chine vise le niveau B1, celui de l'indépendance aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ainsi que la préparation les tests HSK 3 et 4. Le DVD permet d'effectuer tous les exercices de compréhension orale en totale autonomie, il contient la traduction des textes et le corrigé des exercices. Expérimentée en cours de chinois optionnel (ou Lansad) de niveau avancé à l'université, cette méthode peut aussi convenir aux lycéens étudiant le chinois LV2 ou LV1, ainsi qu'à toute personne connaissant au moins 350 caractères et 600 mots du vocabulaire courant, souhaitant se perfectionner.