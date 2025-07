L'étreinte d'un vétérinaire ; Une surprise à Byron Bay ; Le point faible du Dr Edwards

L'étreinte d'un vétérinaire, Susan Carlisle Déçue par les hommes, Christina consacre sa vie aux chevaux qu'elle entraîne à Seven Miles, sa propriété. Mais l'arrivée de Conor O'Brian dans ses écuries la trouble instantanément. Et dire que le vétérinaire irlandais séjournera chez elle jusqu'à la course hippique qui réunira bientôt les plus beaux pur-sang ! Alors qu'elle voudrait tenir Conor à distance, Christina se surprend à rechercher sa compagnie... et son amour. Une surprise à Byron Bay, Emily Forbes Un nouveau départ : voilà ce que Molly est venue trouver à Byron Bay. Dans la clinique où elle travaille, elle est considérée comme une brillante médecin, une femme sûre d'elle bien différente de celle qu'elle fut autrefois. Aussi est-elle troublée par l'arrivée du Dr Theo Williams dans l'équipe. Loin d'être un inconnu pour elle, Theo n'est autre que celui à qui elle a volé un baiser autrefois. Un baiser interdit dont elle est sûre qu'elle n'est pas la seule à se souvenir... + 1 roman gratuit dans ce livre : Le point faible du Dr Edwards, Carol Marinelli - réédité