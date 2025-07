Increvables Anarchistes

Mai 68, les gilets jaunes, c'était encore nous. Toujours nous. Nous, avec nos foutues idées de révoltes contre l'intolérable et l'insupportable de l'exploitation et de l'oppression de l'être humain par l'être humain. Nos foutues idées de révoltes contre le pillage des biens communs, le réchauffement climatique, le manque d'eau, la croissance économique sans fin dans un monde fini, un capitalisme fou et suicidaire. On nous pardonnera, donc, d'avoir osé, mettre en oeuvre, ici, là et ailleurs, ce que vous qualifiez d'utopies. On vous pardonnera de découvrir que l'anarchisme, finalement, aura simplement eu tort, grâce à vous, d'avoir eut raison trop tôt. Ce livre, est à ce propos, d'une limpidité ... biblique. Hélas !