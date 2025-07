Kassia Andrakis est une timide archéologue, qui a toujours préféré l'ombre à la lumière. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Damos Kallinikos. Sous le regard langoureux du sublime milliardaire, elle se sent si vivante, si belle ! Grisée par la liaison passionnée qu'ils partagent, Kassia se prend à rêver d'un avenir avec Damos. Hélas, elle finit par découvrir qu'il l'a séduite dans le seul but de briser son père, Yorgos Andrakis, son plus grand rival...