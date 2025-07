La lady de Scotland Yard

Londres, 1896. Alexandra Prince a toujours rêvé de liberté et d'aventures, comme les vivent ses frères et soeurs. Malheureusement, son statut de cadette la cantonne à Londres, à faire tourner la boutique d'antiquités familiale. Ce n'est qu'au travers des pages de son manuscrit sur les femmes pirates qu'elle parvient à s'évader. Alors, lorsqu'elle a vent d'un plan visant à voler les joyaux de la Couronne, elle n'hésite pas un instant : c'est l'occasion d'échapper à la routine et de briller ! Le seul caillou dans sa chaussure, c'est Benedict Drake. L'inspecteur de Scotland Yard s'entête à refuser son aide et à la renvoyer à sa vie monotone. Mais Alexandra n'est pas du genre à renoncer : des bas-fonds aux soirées mondaines, elle compte bien s'imposer dans son enquête, dans sa vie... et dans son coeur ?