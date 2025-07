L'état, entre universalisme et variabilité des pratiques

De l'Antiquité à nos jours, différents modèles étatiques ont été conceptualisés et mis en pratique à travers le monde. Malgré la tentation de l'universalisme du modèle occidental, quoique lui-même présentant des nuances selon les pays, on relève davantage de variétés qui tiennent aux trajectoires des peuples et aux contradictions qui les ont marqués à travers le temps. Des monarchies absolues aux régimes présidentiels en passant par les monarchies corporatives de l'époque médiévale et les monarchies constitutionnelles, différents modèles ont été appliqués et ont sous-tendu les rapports entre gouvernants et gouvernés, administrateurs et administrés, avec des convulsions et compromis qui ont rythmé la marche des Etats. Mais qu'en est-il actuellement, dans un contexte de guerre asymétrique contre le terrorisme, de ces Etats censés garantir à chaque homme ses droits à la liberté d'expression, à la sécurité, à l'éducation, au travail, à la non-discrimination, etc. ?