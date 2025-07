Ecchymose's Blues

Agnès a essayé d'oublier une enfance douloureuse qu'elle a enfouie au plus profond d'elle-même. Depuis quelques années, elle ouvre les yeux chaque matin sans que ses paupières soient soudées par l'horreur de ces souvenirs. Au détour du chemin, elle croise son ancien bourreau. Un désir de vengeance va alors la submerger jusqu'au point de rupture. Jusqu'à lui faire perdre toute humanité. Deux policiers vont tenter de découvrir qui se cache derrière les effroyables meurtres qui s'accumulent. En sortiront-ils indemnes ? C'est une histoire de survie et de rédemption. Celle d'une famille brisée, celle d'une petite fille abimée. C'est aussi l'histoire d'un groupe soudé par une histoire commune, déterminé à éradiquer les prédateurs qui s'en prennent aux enfants. C'est aussi le dilemme du choix : qui de pourchasser, qui d'absorber et devenir le monstre que l'on traque. Cette folie meurtrière dans laquelle on s'abime, peut-elle nous hisser vers la lumière ? Nous ramener dans le monde des vivants ? A PROPOS DE L'AUTRICE Carelle D. est une autrice bordelaise. Elle publie son premier recueil de poèmes "Catharsis" en 2020 aux éditions Maïa. La même année, elle autopublie son thriller "Ecchymoses" que la maison d'édition L'Echarpe d'Iris édite en avril 2024 dans la collection Indigo. Elle participe également à divers concours poétiques, dont celui du prix littéraire du pays de Buch, est médaillée d'argent pour celui organisé par la maison d'édition Poésie. io. Membre du collectif "Elles préfèrent le court" , ensemble d'autrices liées par le même plaisir d'écrire, elle s'engage à leurs côtés dans diverses manifestations culturelles. La lecture et l'écriture sont ses deux passions associées à la course à pied. Carelle D a été primée au Salon du polar 2025 de Miallet avec une précédente version de ce roman, publiée par l'Echarpe d'Iris, qui a fait l'unanimité du jury. Vous pouvez la retrouver, la lire et échanger via son compte Instagram : carelle__d