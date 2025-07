- Un sommaire entièrement revu en conformité avec le nouveau programme : accélération de la numération, travail sur les fractions et les nombres à virgule, accent mis sur le calcul mental (procédures et stratégies). - Une large place accordée à la résolution de problèmes : leçons de méthodologie, étude de typologies de problèmes, problèmes transversaux, problèmes interdisciplinaires. - Une pratique quotidienne du calcul mental. - L'intégration de la pédagogie explicite dans les appren­tissages : une phase d'explicitation et de manipulation, la phase d'objectivation, puis les exercices d'entraînement organisés par objectif avec trois niveaux de difficulté pour faciliter la différenciation. - Des exercices plus ludiques pour clore les séquences. - Des révisions régulières pour préparer l'évaluation. - Des codes OR vers des exercices interactifs pour s'entraî­ner autrement.