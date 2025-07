Deux moitiés d'un tout, Arlo Bishop et moi étions tous deux des gamins abandonnés, placés dans des familles d'accueil où nous nous sommes rencontrés. Après avoir subi les conséquences liées à la négligence et à l'abandon, nous avons grandi côte à côte et trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Nous désirions. Nous avions besoin. Nous aimions. Désespérément. Mais quelque part en chemin, Arlo désirait, avait besoin et aimait encore plus la drogue. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire et j'ai brisé mon propre coeur pour sauver le sien. Quatre ans plus tard, je suis de retour à Los Angeles et je me retrouve face à mon passé. Non seulement la douleur et la souffrance de nos erreurs persistent entre nous, mais nos sentiments aussi. Je n'avais pas prévu de seconde chance, de peur que l'histoire se répète, rendant difficile le pardon et plus encore l'oubli. Mais avec un seul contact, un seul baiser, j'ai été transporté à l'endroit où tout a commencé. Deux moitiés d'un tout, Arlo Bishop et moi étions faits l'un pour l'autre. Mais nous n'étions plus les gamins abandonnés et placés en famille d'accueil. Nous étions des adultes. Et je ne désirais rien de plus que lui.