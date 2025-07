Le Monde de l'Invisible

Depuis toujours lensemble des traditions religieuses des textes sacres aux temoignages des sages et mystiques font etat de realites invisibles qui echappent aux perceptions ordinaires Ces manifestations visions reves prophetiques apparitions angeliques ont longtemps ete considerees comme des signes tangibles dun monde superieur en lien avec notre realite materielle brbrPourtant a une epoque dominee par le materialisme et la pensee rationaliste ces phenomenes sont souvent relegues au rang de simples superstitions dillusions voire de foliesbrbrDans cet ouvrage Mostafa alBadawi psychiatre et specialiste de la spiritualie soufie nous invite a redecouvrir la profondeur du Monde des Similitudes Alam alMithal un espace intermediaire entre le monde sensible et le monde spirituel pur ou se manifestent des realites habituellement imperceptibles brbrA travers les enseignements du Coran des hadiths prophetiques et les ecrits des plus grands savants et mystiques il explore la nature et la fonction de ce monde invisible ou les anges prennent forme ou les ames communiquent et ou se deroulent des evenements qui influencent notre propre realitebrbrLoin des representations fantasmees du surnaturel vehiculees par la culture populaire ce livre propose une approche rigoureuse et spirituelle fondee sur les sources authentiques de lislam Il questionne notre vision du reel et nous rappelle que la foi en lInvisible est une dimension essentielle de la croyancebr