Les grandes dates de l'histoire de la Corse-17 juillet 1793

Le 17 juillet 1793, la Convention Nationale met Pascal Paoli "hors-la-loi" et le déclare "traître à la République française" . Paoli lui-même reprend cette information en y ajoutant que le peuple corse "a été déclaré en état de rébellion" . Comment un homme qui avait été considéré comme un "héros de la liberté" et un peuple qui avait montré la voie en matière de révolution se trouvent-ils désormais désignés comme contre-révolutionnaires ? Quelle est la part dans cette situation entre ce qui s'est joué et qui continue à se jouer sur le plan local et ce qui est en train de se dérouler tant à Paris qu'aux frontières d'une France désormais en guerre ? Dans un contexte historique où la définition de la nation bascule dans un nationalisme étroit et où la défense de celle-ci devient l'objectif autour duquel la Révolution trouve son unité, les extrémistes sont désormais les gagnants du processus révolutionnaire, avant d'en être à leur tour les proies, et le recours à la violence devient central. Il n'y a plus de place dans cette situation pour les formes de différence ou d'autonomie que Paoli avait promues lorsqu'il était rentré dans l'île. L'existence de monarchistes corses soutenant une politique du pire et les événements méditerranéens, la prise de Toulon par les Républicains notamment, entraîneront le choix d'un royaume anglo-corse au détriment de l'option indépendantiste privilégiée dans un premier temps.