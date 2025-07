Sous un abord esthétique et épique, Jean-Marc Collet révèle dans le recueil poétique Mali-Cieux la vie du soldat, parfois contemplative, parfois gymnopédique... C'est surtout un monde barbare où les catégories "bon sauvage" et "civilisé" n'existent pas, n'existent plus, que cette aventure décrit. Emerveillé par ce Mali héritier d'empires magnifiques, l'auteur nous en dévoile les miroitements. Il aime le cri de la poésie qui s'en dégage ou qu'il y instille. L'écume du soir Soleil ! Soleil nu ! L'écume du souvenir Soleil fou ! L'écume des amitiés barrées par les frontières jaunies Soleil du désert Rouge brûlure, mon coeur à blanc Moi, je chante et je danse Au tendé du chameau