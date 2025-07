Lueurs d'espoir

Amis depuis leur enfance, Ambre, Martin et Lukas se retrouvent après plusieurs années de séparation. Entre Ambre et Martin, c'est l'amour fou, passionnel. Mais le refus catégorique de Martin de fonder une famille entache leur relation. Ambre, désespérée, se rapproche alors de Lukas, pourtant frère de Martin, son confident depuis toujours, et finit par l'épouser. Malgré la naissance de son fils et la tendresse de son conjoint, ses pensées la ramènent sans cesse vers son amour perdu. Quant à Martin, trahi par les deux êtres qu'il aimait le plus au monde, il leur voue désormais une haine farouche. Mais la maladie rôde et frappe Lukas. Martin est le seul à pouvoir le sauver. Est-ce enfin l'occasion de prouver que les liens du sang restent les plus forts ? Et si tout compte fait la vérité était ailleurs ?