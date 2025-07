Ernaghji arnaghji

Cet ouvrage présente un inventaire descriptif des anciennes constructions en dur ayant abrité des ruches. L'auteur a pris pour habitude de dénommer ces constructions "ernaghji" , suivant la dénomination relevée dans un article de presse qui lui a fait connaître l'existence de ce type de bâti : le fameux rucher de Venacu, "l'ernaghju di Venacu" . Il a décidé de restituer ce patrimoine culturel, retraçant ainsi une des anciennes pratiques apicoles, méconnue et très souvent même ignorée. Le propos de cette modeste étuden'est pas un traité d'apiculture, il se borne juste à cette pratique ancienne qui était d'inclure des ruches dans les murs de diverses constructions et d'en faire l'inventaire le plus exhaustif possible. Outre un essai sur la typologie des divers composants apicoles, il ne néglige nullement l'apport de la toponymie traditionnelle, ni les quelques témoignages de rares locuteurs ayant connu ou entendu parler de cette pratique. Une analyse étymologique est aussi proposée au lecteur.