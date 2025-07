Les yeux aux bords du monde

Je suis heureuse d'avoir vécu D'avoir aimé, crié, trahi, perdu De tout ce qui est bien arrivé à moi Et de tout ce que je n'ai jamais voulu J'accepte tout sans porter de poids Laisse mon regard se perdre par cette vue De ce monde bien trop grand et trop beau pour ne pas être connu. Accueillir la vie dans son tourbillon d'émotions, écouter le frémissement du temps, s'abandonner à l'instant : ce recueil est un murmure d'espoir après la douleur, une danse délicate entre l'ombre et la lumière. Il dévoile le chemin d'une âme qui écrit pour ne pas oublier, pour se souvenir d'aimer, de pleurer et de renaître. Entre prose et poésie, Océane Thomas capture les intermittences du coeur, explore les méandres de l'âme et interroge l'existence. A travers ses poèmes, elle offre au lecteur un voyage intime, un regard posé sur un monde trop vaste et trop beau pour ne pas être embrassé.