Observations sur l'état actuel de l'île de Corse écrites sur les lieux en 1767

Francis Beretti nous propose une édition critique et une traduction du récit de voyage en Corse de John Symonds, que Franco Venturi désigne comme "le grand agronome anglais" ; ayant entrepris un long Grand Tour, il avait décidé de se rendre en Corse. Francis Beretti avait été le premier à publier le texte orignal des Remarks on the present state of the island of Corsica written upon the spot dans une livraison des Studies on Voltaire and the Eighteenth Century en 1988 (n° 256, p. 259-280). La présente édition est augmentée de notes et commentaires. Le voyage qui occupe toute notre attention date de l'été 1767. Symonds quitte Livourne le 28 juillet, il s'entretient avec Pascal Paoli pendant quatre jours à Corte, et retourne vers la péninsule le 8 août. Ces "remarques" , intelligentes, sérieuses et précises sont un témoignage fort de l'état de la Corse sous le gouvernement de Pascal Paoli.