Le crépuscule des absolus

Dans les rues de Mombonda, capitale bouillonnante du Kundinga, une attaque éclair secoue les fondements du pouvoir. Le colonel Malonda, figure charismatique et redoutée, prend d'assaut les lieux symboliques de la nation avec un objectif : renverser le président Yetuladio, fondateur du MPDK. Mais dans l'ombre des projecteurs, rien ne se passe comme prévu... Qui sortira vainqueur de cette bataille pour le pouvoir ? Et à quel prix ? A travers une fresque haletante mêlant complots politiques, manipulations médiatiques et campagne électorale féroce, Tiguy Elebe Motingiya dévoile dans ce premier roman les rouages d'une démocratie fragile, où chaque espoir peut se transformer en menace. Un récit poignant qui fait écho à notre époque, invitant à réfléchir sur les défis auxquels sont confrontées les démocraties du monde entier et particulièrement celles de l'Afrique.