Les regrets du passé

Harcelé et exclu, Ezer a vu de ses propres yeux les cruautés du monde. Il sait ce que l'on attend des gens de son espèce : une conformité et une soumission timides à ses "supérieurs" . Mais Ezer n'est pas du genre à se laisser faire et à se conformer au rôle que la société lui a imposé. Malgré sa nature provocatrice, Ezer est contraint de s'associer à un homme choisi par son père. Un homme qui, selon ce dernier, l'aimera et s'occupera de lui pour le reste de sa vie. Très vite, Ezer se rend compte que son père l'a lié à Ned, une brute qui a rendu la vie d'Ezer misérable. Ned est jeune, privilégié et désespérément amoureux d'Ezer. Dommage que sa bande de soi-disant "amis" ait pris Ezer pour cible de leurs tourments. Ned a beaucoup de regrets, mais aucun n'est plus grand que le rôle qu'il a joué dans le malheur d'Ezer. Lorsque Ned se voit offrir le contrat de sa vie, il considère que c'est la seule façon d'avancer avec l'homme qu'il aime. La double pulsion biologique des chaleurs et de ses retombées est peut-être tout ce qui les rapproche aujourd'hui, mais Ned est déterminé à prouver qu'il est digne de l'amour d'Ezer, tandis qu'Ezer l'est tout autant à ne pas tomber dans le piège de son harceleur.