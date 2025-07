Iles et Elles

Née à Madagascar, Gisèle grandit dans une chaleur lumineuse mais enveloppée de silence, marquée par une éducation rigide. Lorsque le drame frappe, inexorable, les blessures enfouies ressurgissent, contaminant le quotidien et se transmettant, de mère en fille, telle une mémoire invisible... Ce texte tisse avec une sensibilité poignante le destin entrecroisé de plusieurs générations de femmes, prises dans le cycle des non-dits, des pertes et des espoirs déçus, où chaque existence semble porter l'empreinte indélébile des blessures du passé. La plume de Gregor Gorce, à la fois sobre et évocatrice, capte avec acuité les tensions souterraines qui traversent ces relations mère-fille, ces liens indéfectibles, parfois impitoyables. Elle dévoile, sans artifice, comment les failles d'hier façonnent les trajectoires d'aujourd'hui. De Martinique aux rivages de la France métropolitaine, ce roman résonne comme un voyage à la fois physique et intérieur, une errance où se mêlent la quête de soi et la pluralité des racines.